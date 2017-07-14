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    Гран-при (жен). Россия победила Доминикану, Бразилия обыграла Сербию и другие результаты

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    Стартовала вторая неделя женского Гран-при по волейболу. В первом матче сборная России победила Доминиканскую Республику. Команда Бразилии обыграла Сербию в трех сетах, Турция уступила США.

    Гран-при

    Женщины

    Предварительный раунд

    2-я неделя

    14 июля

    Группа F

    Калининград, Россия

    Голландия – Бельгия – 3-0 (25:22, 25:19, 25:21)

    Россия – Доминиканская Республика – 3-1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:14)

    Россия: Фетисова (18), Фролова (12), Воронкова (12), Королева (11), Кутюкова (6), Филиштинская (2), Парубец (1).

    Группа D

    Сендай, Япония

    Бразилия – Сербия – 3-0 (26:24, 25:17, 25:22)

    Япония – Тайланд – 3-1 (25:19, 17:25, 25:18, 25:19)

    Группа E

    Макау, Китай

    США – Турция – 3-1 (25:21, 24:26, 25:19, 25:12)

    Китай – Италия – 0-3 (19:25, 22:25, 21:25)

    Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Сербия – 3-1 (9), Голландия – 3-1 (10), Япония – 3-1 (8), Бразилия – 3-1 (8), Доминиканская Республика – 2-2 (6), Китай – 2–2 (5), Италия – 2-2 (5), Россия – 1-3 (6), Турция – 1-3 (5), Таиланд – 0-4 (1), Бельгия – 0-4 (0).

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