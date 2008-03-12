Сундбю не дали медаль Холменколлена из-за допингового прошлого

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю не был удостоен почетной награды Норвегии – медали Холменколлена.

Причиной тому послужило допинговое прошлое спортсмена. В 2016 году Сундбю был отстранен на 2 месяца за высокий уровень сальбутамола в допинг-пробе.

Сундбю вчера стал вторым в марафоне Холменколлена. Это уже седьмой подряд подиум спортсмена на этом марафоне.

«Самый главный критерий получения медали Холменколлена – быть примером для подражания. Мы не считаем, что Сундбю в данном случае подходит под этот критерий», – рассказал генеральный секретарь Эрик Эйде.

«Да уж, вот это ответ! Плохой пример для подражания? Понимаю, что у организаторов есть свои принципы по награждению. Мне только остается попытаться опять выиграть марафон в Холменколлене. Буду работать и надеяться, что получу эту награду позже», – отметил Сундбю.