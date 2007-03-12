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    Вяльбе о бронзе Вылегжанина в марафоне: «Радость с привкусом горечи. Я очень долго буду вспоминать, что этих ребят не было на Олимпиаде»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Максим Вылегжанин Елена Вяльбе

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после выступления лыжника Максима Вылегжанина в марафоне на эьапе Кубка мира в Холменколлене (3-е место). 

    «Радость с привкусом горечи, все-таки я очень долго буду вспоминать, что этих ребят не было на Олимпиаде. К сожалению, я выше головы прыгнуть не смогла… Но очень рада, потому что это такие достойные возвращения.

    Если Глеб Ретивых, поднявшийся на подиум в Лахти, не бегал только во время Игр, то Макс пропустил почти два года, а это одна из самых престижных дистанций, «королевская» гонка, и он в тройке. Это дорогого стоит. Я ему очень благодарна, написала ему поздравления, слова гордости за него», – сказала Вяльбе. 

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