Вяльбе о бронзе Вылегжанина в марафоне: «Радость с привкусом горечи. Я очень долго буду вспоминать, что этих ребят не было на Олимпиаде»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после выступления лыжника в марафоне на эьапе Кубка мира в Холменколлене (3-е место).

«Радость с привкусом горечи, все-таки я очень долго буду вспоминать, что этих ребят не было на Олимпиаде. К сожалению, я выше головы прыгнуть не смогла… Но очень рада, потому что это такие достойные возвращения.

Если Глеб Ретивых, поднявшийся на подиум в Лахти, не бегал только во время Игр, то Макс пропустил почти два года, а это одна из самых престижных дистанций, «королевская» гонка, и он в тройке. Это дорогого стоит. Я ему очень благодарна, написала ему поздравления, слова гордости за него», – сказала Вяльбе.