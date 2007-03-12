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    Вылегжанин и Бессмертных выступят в марафоне в Холменколлене

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Максим Вылегжанин Александр Бессмертных Сергей Устюгов Маркус Крамер

    Российские лыжники Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных выступят в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.

    «Вылегжанин и Бессмертных вернутся на Кубок мира в марафоне Холменколлена, Евгений Белов выступит в Фалуне на следующей неделе.

    Устюгов сейчас болеет. Что касается Легкова, то он тренируется, но пока недостаточно готов, чтобы выступать на Кубке мира», – рассказал тренер сборной России Маркус Крамер.

    50-километровый марафон свободным стилем состоится на этапе Кубка мира в Холменколлене 10 марта.

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