Вылегжанин и Бессмертных выступят в марафоне в Холменколлене

Российские лыжники Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных выступят в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене.

«Вылегжанин и Бессмертных вернутся на Кубок мира в марафоне Холменколлена, Евгений Белов выступит в Фалуне на следующей неделе.

Устюгов сейчас болеет. Что касается Легкова, то он тренируется, но пока недостаточно готов, чтобы выступать на Кубке мира», – рассказал тренер сборной России Маркус Крамер.

50-километровый марафон свободным стилем состоится на этапе Кубка мира в Холменколлене 10 марта.