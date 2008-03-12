Прыжки с трамплина. Кубок мира. Стох одержал победу, Айзенбихлер – 2-й

Польский прыгун с трамплина Камиль Стох одержал победу на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

HS130

1. Камиль Стох (Польша) – 314,2 (132,0 м+134,0 м)

2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 286,0 (124,5 м+129,5 м)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 285,9 (124,0 м+128,5 м)

4. Давид Кубацки (Польша) – 283,0 (124,0 м+127,5 м)

5. Андреас Стьернен (Норвегия) – 282,6 (124,0 м+125,5 м)

6. Рею Кобаяси (Япония) – 279,8 (129,5 м+125,0 м)...

29. Евгений Климов (Россия) – 233,3 (116,0 м+116,5 м)...

45. Денис Корнилов (Россия) – 86,0 (103,5)

46. Михаил Назаров (Россия) – 83,4 (100,0)