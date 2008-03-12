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    Прыжки с трамплина. Кубок мира. Стох одержал победу, Айзенбихлер – 2-й

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Денис Корнилов сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Камиль Стох Андреас Стьернен Евгений Климов Штефан Крафт Михаил Назаров Маркус Айзенбихлер Давид Кубацки Рею Кобаяси

    Польский прыгун с трамплина Камиль Стох одержал победу на этапе Кубка мира в финском Лахти. 

    Прыжки с трамплина

    Кубок мира

    Лахти, Финляндия

    Мужчины

    HS130

    1. Камиль Стох (Польша) – 314,2 (132,0 м+134,0 м)
    2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 286,0 (124,5 м+129,5 м)
    3. Штефан Крафт (Австрия) – 285,9 (124,0 м+128,5 м)
    4. Давид Кубацки (Польша) – 283,0 (124,0 м+127,5 м)
    5. Андреас Стьернен (Норвегия) – 282,6 (124,0 м+125,5 м)
    6. Рею Кобаяси (Япония) – 279,8 (129,5 м+125,0 м)...
    29. Евгений Климов (Россия) – 233,3 (116,0 м+116,5 м)...
    45. Денис Корнилов (Россия) – 86,0 (103,5)
    46. Михаил Назаров     (Россия) – 83,4 (100,0)

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