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    Маркус Крамер: «Иностранные тренеры спрашивают меня: «Что происходит? Что за дерьмо МОК делает с Устюговым?»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Виктор Ан Сергей Устюгов Маркус Крамер

    Тренер российских лыжников Маркус Крамер сообщил, что тренеры зарубежных сборных выражают поддержку сборной России в ситуации с Играми-2018.

    «Почти все мои коллеги подходят ко мне и спрашивают: «Что происходит? Что за дерьмо МОК делает с тобой и Устюговым? Это просто абсурд! Нам очень и очень жаль».

    Могу только высказать личное мнение по этой ситуации. Когда МОК убирает Антона Шипулина, Виктора Ана, фигуристов – это выглядит так, будто они говорят: «Мы не хотим, чтобы Россия выступила на Олимпиаде хорошо», – рассказал Крамер.

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