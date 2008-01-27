Маркус Крамер: «Иностранные тренеры спрашивают меня: «Что происходит? Что за дерьмо МОК делает с Устюговым?»

Тренер российских лыжников Маркус Крамер сообщил, что тренеры зарубежных сборных выражают поддержку сборной России в ситуации с Играми-2018.

«Почти все мои коллеги подходят ко мне и спрашивают: «Что происходит? Что за дерьмо МОК делает с тобой и Устюговым? Это просто абсурд! Нам очень и очень жаль».

Могу только высказать личное мнение по этой ситуации. Когда МОК убирает Антона Шипулина, Виктора Ана, фигуристов – это выглядит так, будто они говорят: «Мы не хотим, чтобы Россия выступила на Олимпиаде хорошо», – рассказал Крамер.