Маркус Крамер: «Последний год заставил меня думать, что МОК хочет наказать российскую команду»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать Сергею Устюгову в приглашении на Игры в .

– Это огромный скандал. Я знаю, что Сергей чист. Я также знаю, что он не входил в список спортсменов из Сочи-2014. На контейнерах с его допинг-пробами не было никаких царапин. Если у есть доказательства, почему они их не представили? Мы не получили какого-либо объяснения.

Мы вернулись с тренировки, я увидел на телефоне множество пропущенных звонков и подумал, что что-то произошло. Сергей посмотрел на меня и сразу спросил: «Маркус, что случилось? Плохие новости?»

Я попытался ему объяснить, сказал, что мы должны надеяться, что это решение не окончательное. Вы можете представить, как он отреагировал. Он день за днем упорно тренировался, чтобы постараться завоевать медаль на Олимпиаде. А сейчас ему даже не позволят выступить.

– Как вы восприняли новость?

– Я в шоке. Мы даже подумать не могли, что такое может случиться. У нас не было никакой информации, что что-то идет не так.

– Вы уверены, что Устюгов чист?

– Сергей не сдавал положительных проб. Его проверяли много-много раз на соревнованиях и тренировках. В Тоблахе он сдал три пробы в течение 24 часов! Что еще он может сделать, чтобы показать, что он чист? Что еще?

Сейчас принято решение, что он не выступит на Олимпиаде. Но почему? МОК пока что не дал нам каких-либо обоснований. Не знаю, чем думали люди, принимавшие это решение. Мне кажется, они просто сидят в своих офисах. Они не общаются со спортсменами и не знают, как много те тренируются.

– У вас сложилось впечатление, что это решение окончательное?

– Надеюсь, что нет. С моей точки зрения это абсолютно несправедливо по отношению к спортсменам. Последний год заставил меня думать, что они хотят наказать российскую команду. Они делают для этого все возможное. Надеюсь, CAS придет к иному заключению.

– Вы разговаривали с представителями ФЛГР?

– Да. Я говорил с . У нее нет никакой информации, помимо той, что Сергей не вошел в список приглашенных на ОИ-2018 спортсменов. Она не знает, почему.

Могу только сказать: то, что сделал МОК, – скандал. И они поступают так всего за несколько дней до начала Игр! Они не могут дисквалифицировать спортсменов без каких-либо доказательств, – сказал Крамер.

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