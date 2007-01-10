До 31 января CAS примет решение по 42 россиянам, отстраненным МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов, отстраненных Международным Олимпийским комитетом (МОК) в связи с нарушением антидопинговых правил в .

По каждому из спортсменов суд открыл дело. Ожидается, что слушания состоятся в период с 22 по 28 января.

Окончательное решение по всем отстраненным атлетам будет принято 31 января.

Всего МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил 43 российских спортсменов. Апелляцию в не подал только бобслеист Максим Белугин.

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