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    До 31 января CAS примет решение по 42 россиянам, отстраненным МОК

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен CAS

    Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов, отстраненных Международным Олимпийским комитетом (МОК) в связи с нарушением антидопинговых правил в Сочи-2014.

    По каждому из спортсменов суд открыл дело. Ожидается, что слушания состоятся в период с 22 по 28 января.

    Окончательное решение по всем отстраненным атлетам будет принято 31 января.

    Всего МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил 43 российских спортсменов. Апелляцию в CAS не подал только бобслеист Максим Белугин.

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