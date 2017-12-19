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    Ласицкене и Устюгов стали спортсменами года в России, Тутберидзе – тренер года

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен прыжки в высоту Этери Тутберидзе Мария Ласицкене (Кучина) Министерство спорта России Сергей Устюгов

    Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и лыжник Сергей Устюгов стали спортсменами года в России по версии министерства спорта.

    Ласицкене в 2017 году выиграла чемпионат мира и общий зачет «Бриллиантовой лиги».

    Устюгов завоевал два золота и три серебра на чемпионате мира-2017, а также выиграл многодневку «Тур де Ски».

    Тренером года признана Этери Тутберидзе, работающая, в частности, с фигуристками Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой и Полиной Цурской.

    Все победители получили премии в 500 тысяч рублей.

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