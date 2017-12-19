Ласицкене и Устюгов стали спортсменами года в России, Тутберидзе – тренер года
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и лыжник Сергей Устюгов стали спортсменами года в России по версии министерства спорта.
Ласицкене в 2017 году выиграла чемпионат мира и общий зачет «Бриллиантовой лиги».
Устюгов завоевал два золота и три серебра на чемпионате мира-2017, а также выиграл многодневку «Тур де Ски».
Тренером года признана Этери Тутберидзе, работающая, в частности, с фигуристками Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой и Полиной Цурской.
Все победители получили премии в 500 тысяч рублей.
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