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    Aftonbladet: Легков принял решение завершить карьеру

    Теги Сочи-2014 лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков CAS Маркус Крамер

    По информации издания Aftonbladet, российский лыжник Александр Легков принял решение завершить карьеру.

    «Все закончилось. Больше Александр выступать не будет», – сказал один из тренеров сборной России по лыжным гонкам.

    «Это пока не 100 процентов, но скорее всего. Для Легкова сейчас самое важное – вернуть медали Сочи-2014. Но это пока зависит только от CAS. Сейчас Александр находится в России и особо не тренируется.

    Все это очень печально. У него была очень успешная карьера, он был лидером многие годы. И вот так закончить... Ужасно», – рассказал тренер спортсмена Маркус Крамер.

    Напомним, что Легков был лишен медалей Сочи-2014 из-за «причастности к допинговой системе в Сочи-2014».

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