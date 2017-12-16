Aftonbladet: Легков принял решение завершить карьеру

По информации издания Aftonbladet, российский лыжник Александр Легков принял решение завершить карьеру.

«Все закончилось. Больше Александр выступать не будет», – сказал один из тренеров сборной России по лыжным гонкам.

«Это пока не 100 процентов, но скорее всего. Для Легкова сейчас самое важное – вернуть медали Сочи-2014. Но это пока зависит только от CAS. Сейчас Александр находится в России и особо не тренируется.

Все это очень печально. У него была очень успешная карьера, он был лидером многие годы. И вот так закончить... Ужасно», – рассказал тренер спортсмена Маркус Крамер.

Напомним, что Легков был лишен медалей Сочи-2014 из-за «причастности к допинговой системе в Сочи-2014».