Сноуборд. Кубок мира. Соболев победил в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Андрей Соболев, чемпион мира-2015 в параллельном гигантском слаломе, одержал победу в этой дисциплине на этапе Кубка мира в итальянской Карецце. Другой представитель России – двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд – четвертый.

Сноуборд

Кубок мира

Карецца, Италия

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Андрей Соболев (Россия)

2. Невин Гальмарини (Швейцария)

3. Дарио Кавиецель (Швейцария)

4. Вик Уайлд (Россия)