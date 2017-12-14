Сноуборд. Кубок мира. Соболев победил в параллельном гигантском слаломе
Российский сноубордист Андрей Соболев, чемпион мира-2015 в параллельном гигантском слаломе, одержал победу в этой дисциплине на этапе Кубка мира в итальянской Карецце. Другой представитель России – двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд – четвертый.
Сноуборд
Кубок мира
Карецца, Италия
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Андрей Соболев (Россия)
2. Невин Гальмарини (Швейцария)
3. Дарио Кавиецель (Швейцария)
4. Вик Уайлд (Россия)
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