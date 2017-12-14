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    Сноуборд. Кубок мира. Соболев победил в параллельном гигантском слаломе

    Теги Кубок мира результаты сноуборд сборная Швейцарии параллельный гигантский слалом сборная России (сноуборд) Андрей Соболев Вик Уайлд Невин Гальмарни

    Российский сноубордист Андрей Соболев, чемпион мира-2015 в параллельном гигантском слаломе, одержал победу в этой дисциплине на этапе Кубка мира в итальянской Карецце. Другой представитель России – двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд – четвертый.

    Сноуборд

    Кубок мира

    Карецца, Италия

    Мужчины

    Параллельный гигантский слалом

    1. Андрей Соболев (Россия)
    2. Невин Гальмарини (Швейцария)
    3. Дарио Кавиецель (Швейцария)
    4. Вик Уайлд (Россия)

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