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    Виталий Мутко: «У нас есть кого отправлять в отставку. А я продолжаю работать»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014

    Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, не планирует покидать свой пост и продолжит работать.

    Ранее сообщалось о том, что Мутко готов уйти в отставку в любое время, если эта мера принесет кому-либо пользу.

    «У нас есть кому и кого отправлять в отставку. А я продолжаю работать. Будем доказывать, что каждая медаль в Сочи завоевана честно! Ничего не доказано. Я могу за последние годы привести примеры десяти таких «Родченковых». В Норвегии и так далее. Но никаких комиссий никто там создавать не собирается», – сказал Мутко.

    Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, Мутко больше не имеет права участвовать в Олимпийских играх ни в каком качестве. Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России Мутко к допинговой системе, возможно, существовавшей в стране.

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