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    Дмитрий Песков: «Перед вынесением суждений нужно проанализировать решения МОК в отношении нашей страны»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Дмитрий Песков

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что решение Международного олимпийского комитет (МОК) о допуске россиян к Играм-2018 под нейтральным флагом требует глубокого анализа.

    «Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет.

    В любом случае, нам предстоит еще ответить на ряд вопросов, для этого потребуются контакты с МОК. Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты и как будет вести контакты. И ряд других технологических вопросов подлежат прояснению», – сказал Песков.

    Пресс-секретарь также сообщил о том, что ему неизвестно о намерении Владимира Путина сделать заявление по МОК. 

    «Я не знаю о таком намерении. Это, наверное, надо спросить эти СМИ, откуда они взяли. Сам Путин, действительно, будет публично сегодня выступать, но сегодня другая тема», – добавил Песков.

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