Маркус Крамер: «Легков в ужасном состоянии. Ему уже сложно жить обычной жизнью»

Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал публикацию МОК мотивировочной части по решению о дисквалификации Александра Легкова.

«Там нет ничего нового. Все то же самое, что и раньше. Все доводы просто основываются на словах Родченкова. Мы не знаем, что там происходит в МОК, но мы шокированы всеми этими решениями. Легков сейчас в ужасном состоянии. Ему уже сложно жить обычной жизнью.

Сейчас он находится в Давосе, где планирует бежать гонку на 15 километров. Он старается тренироваться в обычном режиме, но это очень сложно. Все это ужасно как для Легкова, так и для всего лыжного спорта. Это просто не по-человечески.

Легков абсолютно шокирован. Но его адвокат жаждет возмездия. Мы надеемся, что CAS и FIS примут лучшее решение, чем МОК», – рассказал Крамер.

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