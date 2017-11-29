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    Маркус Крамер: «Легков в ужасном состоянии. Ему уже сложно жить обычной жизнью»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК FIS CAS Маркус Крамер

    Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал публикацию МОК мотивировочной части по решению о дисквалификации Александра Легкова.

    «Там нет ничего нового. Все то же самое, что и раньше. Все доводы просто основываются на словах Родченкова. Мы не знаем, что там происходит в МОК, но мы шокированы всеми этими решениями. Легков сейчас в ужасном состоянии. Ему уже сложно жить обычной жизнью.

    Сейчас он находится в Давосе, где планирует бежать гонку на 15 километров. Он старается тренироваться в обычном режиме, но это очень сложно. Все это ужасно как для Легкова, так и для всего лыжного спорта. Это просто не по-человечески.

    Легков абсолютно шокирован. Но его адвокат жаждет возмездия. Мы надеемся, что CAS и FIS примут лучшее решение, чем МОК», – рассказал Крамер.

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