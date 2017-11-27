МОК дисквалифицировал Легкова на основе слов Родченкова и царапин на допинг-пробах

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации российского лыжника Александра Легкова.

Документ состоит из 45 страниц.

Помимо доказательств, представленных в докладе Ричарда Макларена, МОК при вынесении решения по всем российским спортсменам руководствовался только тремя новыми сведениями. Это исследование профессора Кристофа Шампода по возможности вскрытия колб с допинг-пробами, исследования профессора Мишеля Бернье по содержанию соли в пробах и дневник Григория Родченкова.

При дисквалификации Легкова МОК основывался только на словах Родченкова и царапинах на пробах спортсмена.

По мнению МОК, только одно присутствие фамилии Легкова в «Дюшес-листе» (списке спортсменов, кто якобы получал допинг от Родченкова) является серьезным доказательством. Также в качестве доказательства приводится присутствие Легкова в списке медалистов Сочи-2014 по дням, несмотря на то, что информация в списке частично ошибочна.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не стала отстранять от соревнований шестерых дисквалифицированных пожизненно российских лыжников как минимум до того момента, как получит и изучит мотивировочную часть по этим решениям.

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