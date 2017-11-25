Лыжи. Кубок мира. Бьорген выиграла классическую «разделку», Калла – 2-я, Непряева – 7-я, Седова – 9-я

Сегодня на первом этапе лыжного Кубка мира в финской Руке прошла женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Победу одержала норвежка Марит Бьорген.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, классический стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 25.07,6

2. Шарлотте Калла (Швеция) – 17,0

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 17,8

4. Хайди Венг (Норвегия) – 34,0

5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 36,4

6. Рагниль Хага (Норвегия) – 38,2

7. Наталья Непряева (Россия) – 42,8...

8. Стина Нильссон (Швеция) – 46,1

9. Анастасия Седова (Россия) – 53,4...

10. Джессика Диггинс (США) – 1.03,9...

14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.09,9

18. Юстина Ковальчик (Польша) – 1.18,6...

21. Катрине Харшем (Норвегия) – 1.20,9...

27. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 1.34,2

28. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.36,2

34. Наталья Матвеева (Россия) – 1.48,7

34. Анна Жеребятьева (Россия) – то же время...

38. Дарья Веденина (Россия) – 1.54,7...

40. Евгения Шаповалова (Россия) – 1.57,5

46. Анна Нечаевская (Россия) – 2.12,3...

51. Мария Гущина (Россия) – 2.16,5