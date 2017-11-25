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    Лыжи. Кубок мира. Бьорген выиграла классическую «разделку», Калла – 2-я, Непряева – 7-я, Седова – 9-я

    Теги Кубок мира результаты Марит Бьорген Айно Кайса Сааринен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова Наталья Матвеева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен Юстина Ковальчик сборная Польши жен сборная Финляндии жен гонка 10 км (жен) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Мария Гущина Дарья Годованиченко (Веденина) Анастасия Седова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Катрин Харшем Юлия Белорукова Рагниль Хага

    Сегодня на первом этапе лыжного Кубка мира в финской Руке прошла женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Победу одержала норвежка Марит Бьорген.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Рука, Финляндия

    Женщины

    10 км, классический стиль

    1. Марит Бьорген (Норвегия) – 25.07,6
    2. Шарлотте Калла (Швеция) – 17,0
    3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 17,8
    4. Хайди Венг (Норвегия) – 34,0
    5. Тереза Штадлобер (Австрия) – 36,4
    6. Рагниль Хага (Норвегия) – 38,2
    7. Наталья Непряева (Россия) – 42,8...
    8. Стина Нильссон (Швеция) – 46,1
    9. Анастасия Седова (Россия) – 53,4...
    10. Джессика Диггинс (США) – 1.03,9...
    14. Юлия Белорукова (Россия) – 1.09,9
    18. Юстина Ковальчик (Польша) – 1.18,6...
    21. Катрине Харшем (Норвегия) – 1.20,9...
    27. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 1.34,2
    28. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.36,2
    34. Наталья Матвеева (Россия) – 1.48,7
    34. Анна Жеребятьева (Россия) – то же время...
    38. Дарья Веденина (Россия) – 1.54,7...
    40. Евгения Шаповалова (Россия) – 1.57,5
    46. Анна Нечаевская (Россия) – 2.12,3...
    51. Мария Гущина (Россия) – 2.16,5

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