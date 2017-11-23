Сундбю выступил в поддержку отстраненных российских лыжников

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поддержал российских лыжников, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

Комиссия МОК признала россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

Российские болельщики перед тренировкой лыжников в финской Руке, где пройдет первый этап Кубка мира, появились в жилетах с изображениями отстраненных спортсменов и надписью «Нет России – нет Олимпиады».

«Русские ведь испытывают сильные патриотические и командные чувства и выражают это по-своему. Им должно быть это позволено.

Они заверяют в своей невиновности, считая, что ничего плохого не делали. Если они чувствуют, что их несправедливо обвинили в мошенничестве, то такая реакция видится вполне естественной.

Из известной мне небольшой части информации следует, что FIS не будет отказывать русским в праве выступать в гонках до тех пор, пока не появятся доказательства из МОК. Так что мы все там же, где и прежде: в очень запутанной ситуации.

В моих глазах все идет к тому, что отношение к лыжникам станет неудовлетворительным. Необходимо занять единую позицию в этом вопросе.

– Это можно понять таким образом, что FIS в большей степени учитывает права спортсменов, чем это делает МОК?

– Исходя из существующих правил, все так и выглядит, да. FIS больше, чем МОК, уделяет внимания спортсменам, но мы не знаем, располагает ли МОК какими-либо дополнительными доказательствами. В этом вся проблема.

– Ты чувствуешь себя комфортно в ситуации, что отстраненные русские будут соревноваться в Руке?

– Да. Система защиты прав работает так, как должна, нужны твердые доказательства. Нужно иметь положительные пробы, чтобы запретить выступать в гонках», – отметил Сундбю.

Международная федерация лыжных видов (FIS) приняла решение дождаться доказательной базы от комиссии МОК, прежде чем принимать решение по россиянам. На данный момент отстраненные лыжники могут участвовать в Кубке мира и других соревнованиях под эгидой FIS.

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