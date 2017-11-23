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    Сундбю выступил в поддержку отстраненных российских лыжников

    Теги Кубок мира Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова МОК фото FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов Мартин Йонсруд Сундбю Евгений Белов

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поддержал российских лыжников, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

    Комиссия МОК признала россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    Российские болельщики перед тренировкой лыжников в финской Руке, где пройдет первый этап Кубка мира, появились в жилетах с изображениями отстраненных спортсменов и надписью «Нет России – нет Олимпиады».

    «Русские ведь испытывают сильные патриотические и командные чувства и выражают это по-своему. Им должно быть это позволено.

    Они заверяют в своей невиновности, считая, что ничего плохого не делали. Если они чувствуют, что их несправедливо обвинили в мошенничестве, то такая реакция видится вполне естественной.

    Из известной мне небольшой части информации следует, что FIS не будет отказывать русским в праве выступать в гонках до тех пор, пока не появятся доказательства из МОК. Так что мы все там же, где и прежде: в очень запутанной ситуации.

    В моих глазах все идет к тому, что отношение к лыжникам станет неудовлетворительным. Необходимо занять единую позицию в этом вопросе.

    Это можно понять таким образом, что FIS в большей степени учитывает права спортсменов, чем это делает МОК?

    – Исходя из существующих правил, все так и выглядит, да. FIS больше, чем МОК, уделяет внимания спортсменам, но мы не знаем, располагает ли МОК какими-либо дополнительными доказательствами. В этом вся проблема.

    Ты чувствуешь себя комфортно в ситуации, что отстраненные русские будут соревноваться в Руке?

    – Да. Система защиты прав работает так, как должна, нужны твердые доказательства. Нужно иметь положительные пробы, чтобы запретить выступать в гонках», – отметил Сундбю.

    Международная федерация лыжных видов (FIS) приняла решение дождаться доказательной базы от комиссии МОК, прежде чем принимать решение по россиянам. На данный момент отстраненные лыжники могут участвовать в Кубке мира и других соревнованиях под эгидой FIS.

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