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    Максим Вылегжанин: «ДНК в моих пробах совпало, соли не обнаружили, царапин и следов взлома найти тоже не сумели»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Максим Вылегжанин

    Российский лыжник Максим Вылегжанин сообщил, что в его допинг-пробах с Сочи-2014 не смогли найти ничего, что свидетельствовало бы о возможном нарушении антидопинговых правил.

    «Я ехал на заседание МОК с оптимизмом. Думал, все хорошо для нас закончится. Пришла расшифровка комиссии, где сверялись данные. ДНК совпало, соли в бутылочках не обнаружили, наличие царапин и следов взлома найти тоже не сумели. Ничего они не нашли!

    Решение CAS о нашем допуске к соревнованиям также заставляло верить в лучшее. Только на самом заседании понял, что к чему. Наши адвокаты пытались доказать, что мы чисты, но все было бесполезно», – рассказал Вылегжанин.

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