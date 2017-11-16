Маркус Крамер: «Не уверен, что Легков выступит в Йелливаре. На него сейчас больно смотреть»

Российский лыжник Александр Легков может пропустить соревнования в шведском Йелливаре, куда был изначально заявлен.

«Он чрезвычайно подавлен. Мне очень его жаль, на него больно смотреть. Не уверен, что он выйдет на старт. Он единственный, чье участие под вопросом. Он считает, что это очень тяжело.

Очевидно, что атмосфера в команде сейчас не самая лучшая. Эта ситуация ужасна. Будущее неизвестно. Что будет завтра? В таких условиях очень сложно сконцентрироваться на спорте.

До сих пор нет никаких доказательств, что наши лыжники сделали что-то плохое. Конечно, если бы они сдали положительные допинг-пробы, то их бы сразу дисквалифицировали. Но такого не было», – рассказал тренер спортсмена Маркус Крамер.

В рамках турнира в Йелливаре пройдет отбор в российскую команду на первые этапы Кубка мира.

Легков был обречен. Факты против него