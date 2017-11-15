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    Sports.ru

    «Эти парни не сделали ничего плохого, а система решила не рисковать». Сундбю – об отстранении русских лыжников

    Теги Кубок мира Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков сборная Норвегии Максим Вылегжанин Мартин Йонсруд Сундбю

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал пожизненное отстранение от выступления на Играх российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина.

    Спортсмен стал обладателем серебра в марафоне после аннулирования результатов россиян на Играх в Сочи-2014.

    «Это ужасно неприятно и печально для лыжных гонок. Я чувствую, что недостаточно знаю об этом деле. Я попытался почитать и выяснить, почему их отстранили. Не думаю, что получил достаточно хорошие ответы. Мне кажется странным, к примеру, что у нас есть спортсмены, которые могут выступать в Кубке мира, когда мы знаем, что их отстранили от Олимпиад.

    Меня не покидает чувство, что кто-то знает об этом деле больше меня, и надеюсь, что эта информация станет достоянием гласности. Мы знаем, что ни один из них не сдал положительной допинг-пробы. Мы также знаем, что были манипуляции с пробами и что совесть России уже в течение длительного времени была нечиста.

    Так что существует определенная вероятность, что эти парни не сделали ничего плохого. Что они не применяли допинг, а просто система решила не рисковать. Это возможно. Все это очень запутывает ситуацию. Чувствуешь себя каким-то идиотом в гуще событий.

    В общем и целом ощущения просто ужасные. А то, что в перспективе могут перепасть какие-то медали... Для меня это ничего не значит.

    – Возможно, что в Сочи ты завоевал свое первое личное олимпийское золото...

    – Парадокс в том, что сейчас золото перешло к россиянину (Илье Чернусову. – Прим. Sports.ru). Это абсурд. Я не в состоянии во всем этом разобраться. Я четвертым пересек финишную черту, и это чувство останется со мной навсегда», – отметил Сундбю.

    «От этого отстранения не выиграет никто. Во всяком случае, не спорт», – приводит слова Сундбю NRK.

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