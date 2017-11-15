«Эти парни не сделали ничего плохого, а система решила не рисковать». Сундбю – об отстранении русских лыжников

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал пожизненное отстранение от выступления на Играх российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина.

Спортсмен стал обладателем серебра в марафоне после аннулирования результатов россиян на Играх в Сочи-2014.

«Это ужасно неприятно и печально для лыжных гонок. Я чувствую, что недостаточно знаю об этом деле. Я попытался почитать и выяснить, почему их отстранили. Не думаю, что получил достаточно хорошие ответы. Мне кажется странным, к примеру, что у нас есть спортсмены, которые могут выступать в Кубке мира, когда мы знаем, что их отстранили от Олимпиад.

Меня не покидает чувство, что кто-то знает об этом деле больше меня, и надеюсь, что эта информация станет достоянием гласности. Мы знаем, что ни один из них не сдал положительной допинг-пробы. Мы также знаем, что были манипуляции с пробами и что совесть России уже в течение длительного времени была нечиста.

Так что существует определенная вероятность, что эти парни не сделали ничего плохого. Что они не применяли допинг, а просто система решила не рисковать. Это возможно. Все это очень запутывает ситуацию. Чувствуешь себя каким-то идиотом в гуще событий.

В общем и целом ощущения просто ужасные. А то, что в перспективе могут перепасть какие-то медали... Для меня это ничего не значит.

– Возможно, что в Сочи ты завоевал свое первое личное олимпийское золото...

– Парадокс в том, что сейчас золото перешло к россиянину (Илье Чернусову. – Прим. Sports.ru). Это абсурд. Я не в состоянии во всем этом разобраться. Я четвертым пересек финишную черту, и это чувство останется со мной навсегда», – отметил Сундбю.

«От этого отстранения не выиграет никто. Во всяком случае, не спорт», – приводит слова Сундбю NRK.

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