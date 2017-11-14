Белов о дисквалификации: «Это очень несправедливо. У меня только начало получаться»
Российский лыжник Евгений Белов, пожизненно отстраненный МОК от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, поделился эмоциями после своей дисквалификации.
«Это очень тяжело, потому что мои родители – мастера спорта СССР, они отдали всю жизнь, чтобы воспитать меня, чтобы я пробился на Олимп.
У меня только-только начало получаться – и вот надо случиться такому. Это очень несправедливо», – сказал Белов в эфире телеканала «Россия 1».
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