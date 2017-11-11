Илья Черноусов – об обвинениях в предательстве Легкова и Вылегжанина: «Думаю, вы прекрасно понимаете, что это блеф»

Российский лыжник Илья Черноусов прокомментировал обвинения тренера сборной Юрия Бородавко в том, что спортсмен был информатором WADA и «сдал своих партнеров по сборной» Александра Легкова и Максима Вылегжанина.

«Думаю, вы прекрасно понимаете, что это блеф. Я нахожусь на сборе с командой, у нас плотный график тренировок. Я хотел бы сейчас полностью сфокусироваться на работе», – рассказал Черноусов.

«Мы все болели и видели, как Илья, находясь на 20-25 позициях в гонке, сдерживал противников и давал возможность своей команде оторваться и потом на финише обошел эту громаду спортсменов и стал третьим – это же подвиг!

Илья всегда считал Александра и Максима своими друзьями, я никогда не поверю, что он мог участвовать в сговоре против них. Заявление тренера сборной команды Юрия Бородавко подрывает авторитет Черноусова. До новых Игр осталось несколько месяцев, и наносить такой мощный психологический удар по одному из лидеров национальной команды – это неправильно», – отметил генеральный директор Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Виктор Захаров.

Юрий Бородавко: «Черноусов сдает своих товарищей, желая получить медаль Сочи-2014»