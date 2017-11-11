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    Илья Черноусов – об обвинениях в предательстве Легкова и Вылегжанина: «Думаю, вы прекрасно понимаете, что это блеф»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Юрий Бородавко Илья Черноусов Максим Вылегжанин WADA

    Российский лыжник Илья Черноусов прокомментировал обвинения тренера сборной Юрия Бородавко в том, что спортсмен был информатором WADA и «сдал своих партнеров по сборной» Александра Легкова и Максима Вылегжанина.

    «Думаю, вы прекрасно понимаете, что это блеф. Я нахожусь на сборе с командой, у нас плотный график тренировок. Я хотел бы сейчас полностью сфокусироваться на работе», – рассказал Черноусов.

    «Мы все болели и видели, как Илья, находясь на 20-25 позициях в гонке, сдерживал противников и давал возможность своей команде оторваться и потом на финише обошел эту громаду спортсменов и стал третьим – это же подвиг!

    Илья всегда считал Александра и Максима своими друзьями, я никогда не поверю, что он мог участвовать в сговоре против них. Заявление тренера сборной команды Юрия Бородавко подрывает авторитет Черноусова. До новых Игр осталось несколько месяцев, и наносить такой мощный психологический удар по одному из лидеров национальной команды – это неправильно», – отметил генеральный директор Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Виктор Захаров.

    Юрий Бородавко: «Черноусов сдает своих товарищей, желая получить медаль Сочи-2014»

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