Киккан Рэнделл: «Рада, что спортсмены получат медали, которые у них украли в Сочи»
Американская лыжница Киккан Рэнделл прокомментировала решение МОК пожизненно отстранить россиян Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил.
«Сейчас МОК более серьезно относится к российской допинговой проблеме. Тратится время на проведение расследований, чтобы в итоге получить достоверные результаты. Видеть это многообещающе, это мотивирует.
Мое сердце с теми спортсменами, которые наконец получат свои медали. Медали, которые были украдены у них во время Олимпийских игр в Сочи», — сказала Рэнделл.
Напомним, МОК аннулировал результаты Легкова и Белова с Игр в Сочи-2014. Легков лишен золота на дистанции 50 км. Вторым на «полтиннике» в Сочи финишировал Максим Вылегжанин — по нему пока не вынесено никаких санкций (он есть в списке Макларена). Третьим стал Илья Черноусов, который не фигурирует в списке Макларена и гарантированно не попадает под подозрения.
Также команда России лишена серебра в эстафете 4 по10 км, где Легков бежал предпоследний этап. Медаль перейдет команде Франции, норвежцы поднимутся на третье место.
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