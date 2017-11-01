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    Содергрен о Легкове и Белове: «Странно, что наказали только двоих, раз систематический обман был доказан»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков сборная Швеции Андерс Содергрен Евгений Белов

    Шведский лыжник Андерс Содергрен, ставший седьмым в марафоне на Олимпиаде-2014, прокомментировал решение МОК дисквалифицировать Александра Легкова и Евгения Белова и аннулировать их результаты на Играх в Сочи.

    – Странно, что наказали только двоих, раз систематический обман был доказан. Уже после доклада Макларена было понятно, что что-то там не так.

    С Легковым я соревновался много лет, и он мне как человек нравился, но если мошенничаешь, то ты жулик и предатель.

    Если верить фильму «Икар», то там обманывала вся команда. Мы еще не все знаем, так что не представляю, почему отстранили только Белова и Легкова.

    Хорошо, что мошенники чувствуют, что за ними идут. Это показывает, что система работает. Но сам факт обмана неприятен, это как бы наносит вред тем, кто бежал марафон.

    Хотя Легков и теряет свою позицию, все же он повлиял на гонку. Без этого результат, пожалуй, мог бы быть другим.

    – Ты сам завершил карьеру, но каково узнать об этом сейчас?

    – Я же не в первый раз слышу о допинге, – отметил Содергрен.

    У Легкова отняли олимпийское золото. Кошмар

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