Содергрен о Легкове и Белове: «Странно, что наказали только двоих, раз систематический обман был доказан»

Шведский лыжник Андерс Содергрен, ставший седьмым в марафоне на Олимпиаде-2014, прокомментировал решение МОК дисквалифицировать и Евгения Белова и аннулировать их результаты на Играх в Сочи.

– Странно, что наказали только двоих, раз систематический обман был доказан. Уже после доклада Макларена было понятно, что что-то там не так.

С Легковым я соревновался много лет, и он мне как человек нравился, но если мошенничаешь, то ты жулик и предатель.

Если верить фильму «Икар», то там обманывала вся команда. Мы еще не все знаем, так что не представляю, почему отстранили только Белова и Легкова.

Хорошо, что мошенники чувствуют, что за ними идут. Это показывает, что система работает. Но сам факт обмана неприятен, это как бы наносит вред тем, кто бежал марафон.

Хотя Легков и теряет свою позицию, все же он повлиял на гонку. Без этого результат, пожалуй, мог бы быть другим.

– Ты сам завершил карьеру, но каково узнать об этом сейчас?

– Я же не в первый раз слышу о допинге, – отметил Содергрен.

У Легкова отняли олимпийское золото. Кошмар