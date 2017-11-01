Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    16 ноября WADA озвучит свою позицию по возможному отстранению сборной России от Игр-2018 в Пхенчхане

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Крэйг Риди Пхенчхан-2018 Оливье Ниггли

    Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд призвала к открытому и прозрачному обсуждению вопроса об участии России в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

    Чиновница сообщила, что направила письмо главе огранизации Крэйгу Риди и гендиректору Оливье Ниггли с просьбой обеспечить тщательное рассмотрение ситуации на заседании 16 ноября в Сеуле.

    «Моя позиция такова, что этот вопрос должен обсуждаться в Сеуле открытым и прозрачным образом. Поэтому я направила электронное письмо Крэйгу Риди и Оливье Ниггли, чтобы в нашем распоряжении была вся информация в качестве основания для открытой дискуссии, чтобы WADA могло принять наиболее правильное решение.

    Я подчеркнула важность того, чтобы мы взглянули на все последствия доклада Макларена, включающего более 1000 случаев – следует ли WADA рекомендовать МОК и МПК запретить спортсменам выступать в Южной Корее под российским флагом, как это было сделано перед Рио-2016, или же рекомендовать разрешить участвовать тем российским спортсменам, кто проходил тестирование под контролем Андидопингового агентства Великобритании и международных экспертов», – рассказала Хеллеланд.

    Опрос

    А теперь вы верите, что Россия честно выигрывала в Сочи-2014 ?

    3459 голосов 38
    • Да
      51%
    • Нет
      49%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться