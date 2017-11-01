16 ноября WADA озвучит свою позицию по возможному отстранению сборной России от Игр-2018 в Пхенчхане
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд призвала к открытому и прозрачному обсуждению вопроса об участии России в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
Чиновница сообщила, что направила письмо главе огранизации Крэйгу Риди и гендиректору Оливье Ниггли с просьбой обеспечить тщательное рассмотрение ситуации на заседании 16 ноября в Сеуле.
«Моя позиция такова, что этот вопрос должен обсуждаться в Сеуле открытым и прозрачным образом. Поэтому я направила электронное письмо Крэйгу Риди и Оливье Ниггли, чтобы в нашем распоряжении была вся информация в качестве основания для открытой дискуссии, чтобы WADA могло принять наиболее правильное решение.
Я подчеркнула важность того, чтобы мы взглянули на все последствия доклада Макларена, включающего более 1000 случаев – следует ли WADA рекомендовать МОК и МПК запретить спортсменам выступать в Южной Корее под российским флагом, как это было сделано перед Рио-2016, или же рекомендовать разрешить участвовать тем российским спортсменам, кто проходил тестирование под контролем Андидопингового агентства Великобритании и международных экспертов», – рассказала Хеллеланд.
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