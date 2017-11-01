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    Результаты российских лыжников Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Оба пропустят ОИ-2018

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) дисквалификации Александр Легков МОК Пхенчхан-2018 Евгений Белов Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда опубликовала решение по делу российский лыжников.

    Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Оба спортсмена отстранены от участия в Олимпийских играх-2018 и всех последующих Играх.

    Кроме того, решено, что будут аннулированы все результаты Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи.

    По Легкову:

    – Гонка на 50 км (золото);

    –  Эстафета 4x10 км (2-е место). Вся сборная России должна вернуть медали и дипломы в МОК.

    – Гонка 15+15 км (10-е место);

    По Белову:

    – Гонка 15+15 км (18-е место);

    – Гонка на 15 км (25-е место);

    Пока не принято решение о передаче отозванных медалей другим спортсменам.

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