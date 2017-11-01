Результаты российских лыжников Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Оба пропустят ОИ-2018

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда опубликовала решение по делу российский лыжников.

и Евгений Белов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Оба спортсмена отстранены от участия в Олимпийских играх-2018 и всех последующих Играх.

Кроме того, решено, что будут аннулированы все результаты Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи.

По Легкову:

– Гонка на 50 км (золото);

– Эстафета 4x10 км (2-е место). Вся сборная России должна вернуть медали и дипломы в МОК.

– Гонка 15+15 км (10-е место);

По Белову:

– Гонка 15+15 км (18-е место);

– Гонка на 15 км (25-е место);

Пока не принято решение о передаче отозванных медалей другим спортсменам.

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