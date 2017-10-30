Елена Вяльбе: «Обнаружены следы вскрытия пробирок наших лыжников. Самые большие проблемы – у Легкова»

Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о подробностях заседания Международного олимпийского комитета (МОК) по делу о возможном нарушении антидопинговых правил российскими лыжниками в Сочи-2014.

«Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки. Они обнаружили, что были вскрытия у конкретных людей. У наших спортсменов частично это тоже было.

Наверное, самая большая проблема в этом плане у Александра Легкова. Он тоже выступал сегодня. Но, собственно говоря, других доказательств нет.

11 дней назад была вскрыта проба Б, и только сегодня пришли результаты по соли у Юлии Ивановой, этого еще никто не читал даже. Возможно, там есть превышение соли, непонятно, как она туда попала, все это удивительно», – сказала Вяльбе.

«Если учесть что только вчера пришли новые бумаги от Макларена и Родченкова, то, конечно, наши адвокаты не могли их изучить. Хотя опять же Освальд повторил, что в принципе в этих новых бумагах ничего нового нет.

Все только на словах Родченкова, которые некоторые наши оппоненты считают абсолютно правдивыми. Хотя там абсолютная ложь», – добавила глава ФЛГР.

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