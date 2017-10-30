Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Елена Вяльбе: «Обнаружены следы вскрытия пробирок наших лыжников. Самые большие проблемы – у Легкова»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков МОК Юлия Иванова Елена Вяльбе Ричард Макларен Денис Освальд Григорий Родченков

    Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о подробностях заседания Международного олимпийского комитета (МОК) по делу о возможном нарушении антидопинговых правил российскими лыжниками в Сочи-2014.

    «Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки. Они обнаружили, что были вскрытия у конкретных людей. У наших спортсменов частично это тоже было.

    Наверное, самая большая проблема в этом плане у Александра Легкова. Он тоже выступал сегодня. Но, собственно говоря, других доказательств нет.

    11 дней назад была вскрыта проба Б, и только сегодня пришли результаты по соли у Юлии Ивановой, этого еще никто не читал даже. Возможно, там есть превышение соли, непонятно, как она туда попала, все это удивительно», – сказала Вяльбе.

    «Если учесть что только вчера пришли новые бумаги от Макларена и Родченкова, то, конечно, наши адвокаты не могли их изучить. Хотя опять же Освальд повторил, что в принципе в этих новых бумагах ничего нового нет.

    Все только на словах Родченкова, которые некоторые наши оппоненты считают абсолютно правдивыми. Хотя там абсолютная ложь», – добавила глава ФЛГР.

    «Теперь CAS может считать нарушителями всех россиян из списка Макларена». Русский юрист – о последствиях дела легкоатлетки Пятых

    Признать допинг или судиться с Маклареном. Других вариантов у России нет

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться