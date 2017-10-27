Кристофф в 2016 году заработал больше других норвежских спортсменов. Карлсен – 3-й, Тарьей Бо – 7-й, Йохауг – 8-я
Норвежский велогонщик Александр Кристофф заработал в 2016 году почти 15 миллионов норвежских крон (1,57 миллиона евро).
Это самый большой доход среди норвежских спортсменов в прошлом году. Из этой суммы 730 тысяч евро ушли на налоги.
Напомним, что в 2016 году Кристофф выступал за российскую команду «Катюша».
Второе место занял многократный чемпион мира по парусному спорту Кристиан Нергорд, в заработавший в 2016 году 1,28 миллиона евро.
Тройку замкнул 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (980 тысяч евро).
Самые высокооплачиваемые спортсмены Норвегии 2016 года
1. Александр Кристофф (велоспорт) – 1 570 300 евро
2. Кристиан Нергорд (парусный спорт) – 1 278 300
3. Магнус Карлсен (шахматы) – 979 700
4. Патрик Торесен (хоккей) – 748 000
5. Кьетиль Янсруд (горные лыжи) – 694 800
6. Петтер Нортуг (лыжные гонки) – 602 350
7. Тарьей Бо (биатлон) – 482 750
8. Тереза Йохауг (лыжные гонки) – 329 000
9. Йоханнес Бо (биатлон) – 318 400
10. Марит Бьорген (лыжные гонки) – 305 800
11. Мартин Йонсруд Сундбю (лыжные гонки) – 251 400
12. Ингвильд Флюгстад Остберг (лыжные гонки) – 178 500...
14. Хайди Венг (лыжные гонки) – 166 000
15. Тириль Экхофф (биатлон) – 163 000...
20. Эмиль Хегле Свенсен (биатлон) – 116 500...
27. Уле Эйнар Бьорндален (биатлон) – 38 400
ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице указан доход, подвергающийся налогообложению.
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