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    Кристофф в 2016 году заработал больше других норвежских спортсменов. Карлсен – 3-й, Тарьей Бо – 7-й, Йохауг – 8-я

    Теги Патрик Торесен Уле Эйнар Бьорндален Эмиль Хегле Свенсен велошоссе бизнес Марит Бьорген лыжные гонки Магнус Карлсен горные лыжи сборная Норвегии сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Петтер Нортуг Тарьей Бо Мартин Йонсруд Сундбю Тириль Экхофф Йоханнес Бо Александр Кристофф Хайди Венг Ингвильд Флюгстад Остберг Кьетиль Янсруд

    Норвежский велогонщик Александр Кристофф заработал в 2016 году почти 15 миллионов норвежских крон (1,57 миллиона евро).

    Это самый большой доход среди норвежских спортсменов в прошлом году. Из этой суммы 730 тысяч евро ушли на налоги.

    Напомним, что в 2016 году Кристофф выступал за российскую команду «Катюша».

    Второе место занял многократный чемпион мира по парусному спорту Кристиан Нергорд, в заработавший в 2016 году 1,28 миллиона евро.

    Тройку замкнул 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (980 тысяч евро).

    Самые высокооплачиваемые спортсмены Норвегии 2016 года

    1. Александр Кристофф (велоспорт) – 1 570 300 евро

    2. Кристиан Нергорд (парусный спорт) – 1 278 300

    3. Магнус Карлсен (шахматы) – 979 700

    4. Патрик Торесен (хоккей) – 748 000

    5. Кьетиль Янсруд (горные лыжи) – 694 800

    6. Петтер Нортуг (лыжные гонки) – 602 350

    7. Тарьей Бо (биатлон) – 482 750

    8. Тереза Йохауг (лыжные гонки) – 329 000

    9. Йоханнес Бо (биатлон) – 318 400

    10. Марит Бьорген (лыжные гонки) – 305 800

    11. Мартин Йонсруд Сундбю (лыжные гонки) – 251 400

    12. Ингвильд Флюгстад Остберг (лыжные гонки) – 178 500...

    14. Хайди Венг (лыжные гонки) – 166 000

    15. Тириль Экхофф (биатлон) – 163 000...

    20. Эмиль Хегле Свенсен (биатлон) – 116 500...

    27. Уле Эйнар Бьорндален (биатлон) – 38 400

    ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице указан доход, подвергающийся налогообложению.

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