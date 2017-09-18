Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Число антидопинговых агентств, выступающих за отстранение России от ОИ-2018, достигло 28

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен USADA Пхенчхан-2018 антидопинговое агентство Великобритании iNADO

    Еще двенадцать Национальных антидопинговых агентств присоединились к призыву к МОК отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Об этом сообщается на официальной странице Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) в Facebook.

    Таким образом, количество стран, выступающих за отстранение российских атлетов от участия в Олимпиаде-2018, достигло 28.

    Ранее обращение к МОК подписали представители Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США.

    Позднее к ним присоединились главы Национальных антидопинговых агентств Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться