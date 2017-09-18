Число антидопинговых агентств, выступающих за отстранение России от ОИ-2018, достигло 28

Еще двенадцать Национальных антидопинговых агентств присоединились к призыву к МОК отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщается на официальной странице Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) в Facebook.

Таким образом, количество стран, выступающих за отстранение российских атлетов от участия в Олимпиаде-2018, достигло 28.

Ранее обращение к МОК подписали представители Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США.

Позднее к ним присоединились главы Национальных антидопинговых агентств Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.