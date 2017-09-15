Работа комиссии МОК по перепроверке проб ОИ-2014 будет завершена до конца года

Глава независимой комиссии МОК, занимающейся изучением допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014, Денис Освальд заявил, что работа комиссии будет завершена до конца года.

«Мы не можем дисквалифицировать спортсменов, у нас нет такого права, это задача международных федераций, которые полностью проинформированы о нашей работе. Как только мы вынесем решения, они будут действовать согласно своей системе. Наша задача — завершить все до конца года, в некоторых случаях это будет сделано раньше.

Нам придется проанализировать содержание проб B, но мы этого не сможем сделать до того, как получим результаты экспертизы первых проб.

Мы постараемся действовать эффективно, но работа непростая. Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями. И это позволит нам получить решение за месяц-два до старта Олимпиады в Пхенчхане», – рассказал Освальд.