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    Томас Бах: «Найден метод, который установит, вскрывались ли пробирки с допинг-пробами россиян в Сочи-2014»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Ричард Макларен

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что ученые нашли новый метод определения вскрытия пробирок для допинг-проб.

    «Несколько недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами», – сказал Бах.

    Метод, найденный в ходе исследований в судебно-медицинском институте Лозанны, сможет помочь в расследовании по допингу в Сочи-2014.

    Напомним, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что часть пробирок с допинг-пробами российских спортсменов была вскрыта, анализы были подменены.

    Глава МОК выразил надежду, что экспертиза будет проведена в кротчайшие сроки для того, чтобы была возможность принять санкции в отношении России до октября этого года.

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