Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что ученые нашли новый метод определения вскрытия пробирок для допинг-проб.

«Несколько недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами», – сказал Бах.

Метод, найденный в ходе исследований в судебно-медицинском институте Лозанны, сможет помочь в расследовании по допингу в Сочи-2014.

Напомним, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что часть пробирок с допинг-пробами российских спортсменов была вскрыта, анализы были подменены.

Глава МОК выразил надежду, что экспертиза будет проведена в кротчайшие сроки для того, чтобы была возможность принять санкции в отношении России до октября этого года.