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    Главы 17 антидопинговых агентств обратились к МОК с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен USADA Пхенчхан-2018 антидопинговое агентство Великобритании

    Главы национальных антидопинговых агентств 17 стран обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

    «У нас есть серьезные опасения по поводу «чистоты» Олимпиады-2018 из-за неполного расследования огромного количества улик применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи, а также в связи с недостаточными результатами тестирования за последние четыре года», – говорится в заявлении агентств.

    Среди обратившихся к МОК с заявлением присутствуют главы национальных антидопинговых агентств Великобритании, Канады и США.

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