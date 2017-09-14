Главы 17 антидопинговых агентств обратились к МОК с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018
Главы национальных антидопинговых агентств 17 стран обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом запретить российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.
«У нас есть серьезные опасения по поводу «чистоты» Олимпиады-2018 из-за неполного расследования огромного количества улик применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи, а также в связи с недостаточными результатами тестирования за последние четыре года», – говорится в заявлении агентств.
Среди обратившихся к МОК с заявлением присутствуют главы национальных антидопинговых агентств Великобритании, Канады и США.
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