Легков и Белов смогут выступать на соревнованиях с 1 ноября

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов смогут выступать на соревнованиях с 1 ноября 2017 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) посчитал, что данные из доклада Ричарда Макларена не могут быть основанием для дисквалификации спортсменов.

«Судейская коллегия, изучив данные, которые были представлены в докладе Макларена, и сопроводительные документы, которые были предметом оценки, пришла к выводу, что они не являются достаточными для доказательства вины конкретного спортсмена.

Это означает, что спортсмены будут допущены к следующему сезону и выступят на Олимпийских играх, если только продолжающееся расследование не выявит новых фактов или доказательств их вины», – говорится в решении CAS.

Также CAS отметил, что в глазах общественного мнения само упоминание спортсмена в докладе Макларена говорит о нарушении им антидопинговых правил, «однако это явно не тот случай».

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