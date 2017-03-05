Устюгов повторил рекорд Нортуга и Дэли по количеству медалей на одном чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов повторил рекорд норвежцев Петтера Нортуга и Бьорна Дэли по количеству медалей, завоеванных на одном чемпионате мира.

На счету Устюгова в Лахти-2017 пять медалей – два золота и три серебра. Нортуг в 2011 завоевал три золота и два серебра, а Дэли в 1997 – три золота, серебро и бронзу.

Также Устюгов сравнялся по числу наград чемпионатов мира с Алексеем Прокуроровым. У обоих по шесть медалей.

Рекорд Устюгова: 5 медалей на чемпионате мира