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    Устюгов повторил рекорд Нортуга и Дэли по количеству медалей на одном чемпионате мира

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Алексей Прокуроров сборная Норвегии Петтер Нортуг рекорды Бьорн Дэли Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов повторил рекорд норвежцев Петтера Нортуга и Бьорна Дэли по количеству медалей, завоеванных на одном чемпионате мира.

    На счету Устюгова в Лахти-2017 пять медалей – два золота и три серебра. Нортуг в 2011 завоевал три золота и два серебра, а Дэли в 1997 – три золота, серебро и бронзу.

    Также Устюгов сравнялся по числу наград чемпионатов мира с Алексеем Прокуроровым. У обоих по шесть медалей.

    Рекорд Устюгова: 5 медалей на чемпионате мира

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