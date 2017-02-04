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    Зимняя Универсиада. Россия лидирует в медальном зачете

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    В Алама-Ате проходит зимняя Универсиада-2017. Сборная России выиграла 16 золотых медалей и занимает первую строчку в общекомандном зачете.

    Зимняя Универсиада-2017

    Алма-Ата, Казахстан

    Медальный зачет (золото-серебро-бронза-всего)

    1. Россия – 16-17-9 (42)
    2. Казахстан – 9-2-9 (20)
    3. Япония – 3-8-5 (16)
    4. Польша – 3-2-3 (8)
    5. Франция – 3-2-1 (6)
    6. Южная Корея – 3-1-2 (6)
    7. Беларусь – 2-2-1 (5)
    8. Китай – 2-1-2 (5)

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