В Алама-Ате проходит зимняя Универсиада-2017. Сборная России выиграла 16 золотых медалей и занимает первую строчку в общекомандном зачете.

Зимняя Универсиада-2017

Алма-Ата, Казахстан

Медальный зачет (золото-серебро-бронза-всего)

1. Россия – 16-17-9 (42)

2. Казахстан – 9-2-9 (20)

3. Япония – 3-8-5 (16)

4. Польша – 3-2-3 (8)

5. Франция – 3-2-1 (6)

6. Южная Корея – 3-1-2 (6)

7. Беларусь – 2-2-1 (5)

8. Китай – 2-1-2 (5)