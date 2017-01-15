Адвокат российских лыжников заявил, что в докладе Макларена перепутаны кодовые цифры

Адвокат российских лыжников Кристоф Вишеманн заявил, что олимпийский чемпион Александр Легков может быть оправдан по допинговым обвинениям из-за того, что в докладе Ричарда Макларена есть ошибки с кодовыми цифрами.

«Мы проанализировали документы из доклада Макларена и пришли к выводу, что коды не совпадают. Например, если мы возьмем код Белова, то найдем два турнира, где он не выступал. Так что код в данном случае может принадлежать кому угодно.

Конечно, это большая проблема, и в пятницу на встрече с FIS мы обратили на это внимание. Также мы отмечаем, как и раньше, что спортсмены не могут нести ответственности в том случае, если тестами манипулировали другие люди.

Мы ожидаем ответ в ближайшие недели. У меня и Александра большая надежда. Сейчас все его внимание к чемпионату мира, у него есть план подготовки», – сказал адвокат.