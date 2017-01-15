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    Адвокат российских лыжников заявил, что в докладе Макларена перепутаны кодовые цифры

    Теги допинг сборная России (лыжные гонки) Александр Легков FIS Ричард Макларен Евгений Белов Кристоф Вишеманн

    Адвокат российских лыжников Кристоф Вишеманн заявил, что олимпийский чемпион Александр Легков может быть оправдан по допинговым обвинениям из-за того, что в докладе Ричарда Макларена есть ошибки с кодовыми цифрами.

    «Мы проанализировали документы из доклада Макларена и пришли к выводу, что коды не совпадают. Например, если мы возьмем код Белова, то найдем два турнира, где он не выступал. Так что код в данном случае может принадлежать кому угодно.

    Конечно, это большая проблема, и в пятницу на встрече с FIS мы обратили на это внимание. Также мы отмечаем, как и раньше, что спортсмены не могут нести ответственности в том случае, если тестами манипулировали другие люди.

    Мы ожидаем ответ в ближайшие недели. У меня и Александра большая надежда. Сейчас все его внимание к чемпионату мира, у него есть план подготовки», – сказал адвокат.

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