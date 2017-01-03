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    «Я стукнул его палкой, чтобы он подвинулся, но он этого не сделал. Тогда я ударил еще раз». Устюгов против Хельнера

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Швеции Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов и швед Маркус Хельнер выясняли отношения во время скиатлона на третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

    Во время гонки на тесном участке трассы в лидирующей группе было очень много лыжников, и Устюгов въехал палками в Хельнера.

    «Я спросил его, какого черта он делает, и тогда он снова ударил меня. Понятно, что я разозлился. Там, на трассе было много грубостей, и я думаю, что Устюгов потерял терпение и начал махать палками. Ничего страшного, но начинаешь немного злиться. Я подъехал к нему, ударил палкой и сказал пару слов», – рассказал Хельнер.

    Устюгов выдал свою версию произошедшего.

    «Я стукнул его раз, чтобы он подвинулся. Но он этого не сделал. Тогда я ударил еще раз. Хельнер тоже ударил меня в отместку. Сегодня все били друг друга», – сказал Устюгов.

    Отметим, что Устюгов выиграл гонку, Хельнер финишировал пятым.

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