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    Сергей Устюгов: «Неприятно слышать, что раз ты русский и хорошо выступаешь, то, вероятно, используешь допинг»

    Теги Кубок мира допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что не уверен в том, что после отстранения шести российских лыжников его соперники верят в то, что он не использует допинг.

    «Честно говоря, не знаю. Возможно, кое-кто из спортсменов смотрит на меня странно. Не знаю.

    – Ты чувствуешь, что находишься под подозрением, потому что тебя так часто проверяют на допинг?

    – Может быть, это из-за паспорта крови или чего-то еще. Я не чувствую какого-либо давления со стороны антидопинговых служб.

    – Ты можешь сказать, что ты чист?

    – Да, могу.

    – Это возможно – быть русским, выигрывать и в то же время не вызывать подозрений?

    – Мне не нравятся такие вопросы. Неприятно слышать, что раз ты русский и хорошо выступаешь, то, вероятно, используешь допинг. Мне не нравится, что люди так думают и задают подобные вопросы.

    – У Мартина Йонсруда Сундбю много товарищей по команде, которые могут ему помочь. Каково это для тебя – у тебя нет команды на «Тур де Ски»?

    – У Мартина ребята, которые здесь, рядом, стартуют с ним, а у меня ребята, которые сидят дома возле телевизоров, переживают и болеют. Это мои коллеги, которые не приехали на тур. Я думаю, что они отдали мне свои силы, чтобы я поборолся.

    – Ты получаешь от них сообщения?

    – Да. Они желают мне удачи, очень рады, что у меня получается. Мы очень близки с ними, мы дружим», – рассказал Устюгов. 

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