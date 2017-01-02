Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что не уверен в том, что после отстранения шести российских лыжников его соперники верят в то, что он не использует допинг.

«Честно говоря, не знаю. Возможно, кое-кто из спортсменов смотрит на меня странно. Не знаю.

– Ты чувствуешь, что находишься под подозрением, потому что тебя так часто проверяют на допинг?

– Может быть, это из-за паспорта крови или чего-то еще. Я не чувствую какого-либо давления со стороны антидопинговых служб.

– Ты можешь сказать, что ты чист?

– Да, могу.

– Это возможно – быть русским, выигрывать и в то же время не вызывать подозрений?

– Мне не нравятся такие вопросы. Неприятно слышать, что раз ты русский и хорошо выступаешь, то, вероятно, используешь допинг. Мне не нравится, что люди так думают и задают подобные вопросы.

– У Мартина Йонсруда Сундбю много товарищей по команде, которые могут ему помочь. Каково это для тебя – у тебя нет команды на «Тур де Ски»?

– У Мартина ребята, которые здесь, рядом, стартуют с ним, а у меня ребята, которые сидят дома возле телевизоров, переживают и болеют. Это мои коллеги, которые не приехали на тур. Я думаю, что они отдали мне свои силы, чтобы я поборолся.

– Ты получаешь от них сообщения?

– Да. Они желают мне удачи, очень рады, что у меня получается. Мы очень близки с ними, мы дружим», – рассказал Устюгов.