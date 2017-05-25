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    «Газпром» потратит 200 млн рублей на рекламу на телеканале «Конный мир», открытом на базе «НТВ Плюс»

    Теги бизнес телевидение Газпром Алексей Миллер

    «Газпром» до конца 2017 года потратит на рекламу на телеканале «Конный мир» 200,248 млн рублей – соответствующий контракт ПАО заключает в мае.

    Речь идет об «оказании услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире телеканала «Конный мир» во всех городах вещания на территории Российской Федерации».

    В сетке вещания телеканала – история и современная жизнь конных заводов, селекционная работа, иппотерапия, российский конный спорт, документальные и художественные фильмы, программы о зарубежном конном спорте.

    Телеканал «Конный мир» был запущен 10 мая 2015 года на базе спутниковой платформы «НТВ Плюс». В справке «НТВ Плюс» указано, что «Конный спорт» – первый отечественный канал о коневодстве, созданный по инициативе ОАО «Российские ипподромы». В 2012 году глава «Газпрома» Алексей Миллер занял пост председателя совета директоров ОАО «Российские ипподромы», сообщает РБК.

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