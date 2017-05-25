«Газпром» потратит 200 млн рублей на рекламу на телеканале «Конный мир», открытом на базе «НТВ Плюс»

«Газпром» до конца 2017 года потратит на рекламу на телеканале «Конный мир» 200,248 млн рублей – соответствующий контракт ПАО заключает в мае.

Речь идет об «оказании услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире телеканала «Конный мир» во всех городах вещания на территории Российской Федерации».

В сетке вещания телеканала – история и современная жизнь конных заводов, селекционная работа, иппотерапия, российский конный спорт, документальные и художественные фильмы, программы о зарубежном конном спорте.

Телеканал «Конный мир» был запущен 10 мая 2015 года на базе спутниковой платформы «НТВ Плюс». В справке «НТВ Плюс» указано, что «Конный спорт» – первый отечественный канал о коневодстве, созданный по инициативе ОАО «Российские ипподромы». В 2012 году глава «Газпрома» Алексей Миллер занял пост председателя совета директоров ОАО «Российские ипподромы», сообщает РБК.