Российский конник Ярослав Пушкин выступит на юношеской Олимпиаде-2026 в Сенегале.

15-летний российский конник Ярослав Пушкин выступит на юношеских Олимпийских играх-2026 в Сенегале.

Международный олимпийский комитет (МОК) выделил одну квоту, позволяющую российским спортсменам-конкуристам принять участие в юношеских Олимпийских играх.

«У нас уже прошел отборочный турнир, который завершился перепрыжкой, после чего Ярослав Пушкин занял первое место, а Эмилия Загарина стала второй. Поэтому именно Пушкин теперь получает право поехать на юношескую Олимпиаду в Сенегале.

Наш спортсмен будет выступать на Играх за команду Европы, которая будет сформирована из представителей разных стран континента. В Европе очень сильные ребята, но Ярослав победил всех своих конкурентов-сверстников в честной борьбе и достоин выступления на этих соревнованиях», – рассказал главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

С 15 января Международная федерация конного спорта разрешила российским всадникам детского и юношеского возраста выступать на турнирах с национальной символикой.

Летняя юношеская Олимпиада-2026 пройдет в Дакаре с 31 октября по 13 ноября.