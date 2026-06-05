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Дмитрий Киселев: «Русская тройка – не только спорт, но и культурный код России. Создание федерации призвано сохранить уникальное явление»

Дмитрий Киселев: русская тройка – не только спорт, но и культурный код России.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев высказался о создании Всероссийской федерации русской тройки.

Ранее организация была официально зарегистрирована, ее возглавил сам Киселев. Русская тройка является видом конной упряжки.

«Русская тройка – не только спорт, но и культурный код России. В СССР были соревнования, а после распада страны все стало угасать. Самому молодому наезднику уже под шестьдесят, а содержание одного экипажа обходится в миллион рублей в месяц. Соревнования проводились, но все держалось на энтузиазме. Создание федерации призвано сохранить это уникальное явление.

В январе ее признали видом спорта, а 1 июня была зарегистрирована федерация русских троек. Сейчас в Министерство культуры поданы документы о признании русских троек национальным наследием. Хочу отметить, что московский ипподром после реконструкции будет открываться заездами русских троек», – рассказал Киселев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Дмитрий Киселев
конный туризм

Комментарии

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Запрягаем Киселева, Соловьева и Шамана бегать по кругу и продаем билеты на шоу :)
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Запрягаем Киселева, Соловьева и Шамана бегать по кругу и продаем билеты на шоу :)
Уа! Уэа! Уэрааа!
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Запрягаем Киселева, Соловьева и Шамана бегать по кругу и продаем билеты на шоу :)
Гойда
Культурный код... Как уже задолбали эти бессмысленные, ничего не значащие пропагандистские штампы...
Ответvolens-docens
Культурный код... Как уже задолбали эти бессмысленные, ничего не значащие пропагандистские штампы...
Комментарий удален модератором
Ответvolens-docens
Культурный код... Как уже задолбали эти бессмысленные, ничего не значащие пропагандистские штампы...
Если для тебя это ничего не значит, не нужно обобщать
Миллион рублей в месяц! Какие тут просторы для распилов! Неудивительно, что пропагандист Киселёв поспешил присосаться к столь перспективной кормушке.
ОтветVvild
Миллион рублей в месяц! Какие тут просторы для распилов! Неудивительно, что пропагандист Киселёв поспешил присосаться к столь перспективной кормушке.
Да, будто бы, скромно для них. Должны были к другим масштабам привыкнуть. Думаю, если копнуть глубже, будут цифры интереснее
ОтветVvild
Миллион рублей в месяц! Какие тут просторы для распилов! Неудивительно, что пропагандист Киселёв поспешил присосаться к столь перспективной кормушке.
Комментарий скрыт
Лучше бы хоккей с мячом спасали.
ПМЭФ в этом году пылает на мемы😏
КАКОВ ТВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД?
Дмитрий Киселев:"Русская тройка – не только спорт, но и культурный код России..."
Кулачные бои,стенка на стенку,больше для культурного кода подходит...Или лапта,городки...Даже прятки или догонялки.
ОтветСергей Круг
Дмитрий Киселев:"Русская тройка – не только спорт, но и культурный код России..." Кулачные бои,стенка на стенку,больше для культурного кода подходит...Или лапта,городки...Даже прятки или догонялки.
У богатых свои культурные коды.
При этом умолчим, что после каждой смены власти, коих только в 20 веке было несколько, этот "культурный код" новыми правителями тщательно переписывался. Большевики взрывали церкви, меняли язык и сословный строй. В СССР запрещались к печати многие писатели, которые в постсоветский период стали классиками - Булгаков, Пастернак, Набоков. В 90-е, напротив, стали проводить резкую декоммунизацию и вестернизацию. Потом откатили назад. Таких примеров можно привести множество
Ответteddy10
При этом умолчим, что после каждой смены власти, коих только в 20 веке было несколько, этот "культурный код" новыми правителями тщательно переписывался. Большевики взрывали церкви, меняли язык и сословный строй. В СССР запрещались к печати многие писатели, которые в постсоветский период стали классиками - Булгаков, Пастернак, Набоков. В 90-е, напротив, стали проводить резкую декоммунизацию и вестернизацию. Потом откатили назад. Таких примеров можно привести множество
и самое главное что во всех неудачах и проблемах был виноват всегда предшественник....)))))
Ответcatcher69
и самое главное что во всех неудачах и проблемах был виноват всегда предшественник....)))))
Это само собой) Пожалуй, только два исключения. Сталин, который всегда подчеркивал, что он ленинец и использовал свою преданность идеям ленинизма в аппаратной борьбе с Троцким, Каменевым, Зиновьевым и далее по списку. И Путин, который поступил хитрее. Он сам открыто не критиковал Ельцина и его правление (все же получил власть из рук семьи), зато на теме 90-х смачно оттоптались многие его приспешники
Дмитрий Киселев: "содержание одного экипажа обходится в миллион рублей в месяц..."
Содержание 10 экипажей,120 миллионов в год,это еще без учета соревнований,кому это нужно?
ОтветСергей Круг
Дмитрий Киселев: "содержание одного экипажа обходится в миллион рублей в месяц..." Содержание 10 экипажей,120 миллионов в год,это еще без учета соревнований,кому это нужно?
это нужно президенту федерации русской тройки, собственно Дмитрию Кисилёву
подгон получил за верную службу
А с чего он взял, что упряжка из трёх коней - культурных код России? Например, народы Крайнего Севера используют собачьи упряжки. Народы Кавказа отродясь на тройках не ездили, там больше джигитовка в почете. Коренные народы Сибири и вовсе лошадь в глаза не видели. Или где у Киселёва Россия? В Москве только? Нет ли тут состава уголовной статьи за сепаратизм?
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