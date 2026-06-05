Дмитрий Киселев: русская тройка – не только спорт, но и культурный код России.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев высказался о создании Всероссийской федерации русской тройки.

Ранее организация была официально зарегистрирована, ее возглавил сам Киселев. Русская тройка является видом конной упряжки.

«Русская тройка – не только спорт, но и культурный код России. В СССР были соревнования, а после распада страны все стало угасать. Самому молодому наезднику уже под шестьдесят, а содержание одного экипажа обходится в миллион рублей в месяц. Соревнования проводились, но все держалось на энтузиазме. Создание федерации призвано сохранить это уникальное явление.

В январе ее признали видом спорта, а 1 июня была зарегистрирована федерация русских троек. Сейчас в Министерство культуры поданы документы о признании русских троек национальным наследием. Хочу отметить, что московский ипподром после реконструкции будет открываться заездами русских троек», – рассказал Киселев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).