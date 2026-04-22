  • Спортс
  • Конный спорт
  • Новости
  Владимир Мединский: «Русская тройка должна стать настоящим национальным видом спорта. Желаю энтузиастам восстановить систему»
77

Владимир Мединский: «Русская тройка должна стать настоящим национальным видом спорта. Желаю энтузиастам восстановить систему»

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что русская тройка должна стать национальным видом спорта.

Тройка – вид конной упряжки, главной особенностью которого является разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику маневрировать экипажем. 

На соревнованиях русских троек представлены два основных направления – фигурная езда и скоростные забеги. 

«Русская тройка – один из национальных брендов. В отличие от балалайки, матрешки и медведя, тройка имеет большую связь с реальностью. Сугубо российское изобретение.

Огромную роль сыграли художники, авторы – начиная с Гоголя и его «Мертвых душ». Хотел бы пожелать энтузиастам быстрее восстановить систему, которая бы объединяла всех, кто темой интересуется. Это должен быть настоящий национальный вид спорта, потому что тройка лучше, чем крикет», – заявил Мединский в ходе конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня». 

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и председатель наблюдательного совета АНО «Содружество мастеров и любителей русской тройки» Дмитрий Киселев призвал создать спортивную федерацию русской тройки.

«Ключевым событием стало признание в январе русской тройки национальным видом спорта и включение в реестр. Тройке исполнилось 256 лет, дата формальная, это просто первое упоминание.

Понятно, что она была изобретена раньше. Это неотъемлемая часть нашей русской национальной традиции. Тройка изобретена была ямщиками в России, зарекомендовала себя самым быстрым видом конного транспорта. Благодаря ей было сформировано уникальное культурное пространство.

Это один из самых дорогих в содержании видов. Многое пущено на самотек, не имеет координации и существует благодаря разрозненным энтузиастам. Правильный путь – получение статуса, признание национальным видом спорта. Создание федерации важно, чтобы наладить устойчивое финансирование», – приводит слова Киселева РИА Новости.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoВладимир Мединский
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну тогда уж и русская рулетка...
Зрелищно, доступно. Да и плей-офф удобно проводить.
Кубок Кремля можно организовать вместо теннисного
Ответ serenada
Когда плейофф действительно на выбывание
Ответ serenada
Кубок кремля исключительно с участниками из Кремля.
Этот пафосный клоун хотя бы узнал сколько стоит содержание лошадей прежде чем говорить о том, что нужно возрождать тройку на НАЦИОНАЛЬНОМ уровне, что подразумевает масштаб и повсеместное распространение🤦
Ответ Berton
Комментарий скрыт
Ответ rytov.vladimir1612
Только если тройка НКВД
Можно проводить соревнования по "сообразить на троих". Это будет очень популярно. А тройку лучше для таких мединских один раз собрать, вынести приговор и бульдозером потом яму заровнять
Ответ Гранитный камушек в груди
Митьки в своё время придумали русский национальный вид спорта "Перепой" ) Можно и командами по трое ))
Ответ Гранитный камушек в груди
Я в игре
Проверки на IQ и когнитивные способности должны стать обязательными для любого чиновника/депутата
Очень бюджетный и массовый вид спорта. Миллионы сограждан будут заниматься.
Ответ papadok
Детские секции будут в каждом селе))
Ответ Nateagle85
Ипподром -
в каждый дом!
Проще и дешевле для простого народа проводить соревнования по лапте.
Ответ Давид Ригерт лучший
22 сентября 2025, Анапа. За золото чемпионата России по лапте сразились 18 команд из 11 регионов страны, сообщила пресс-служба Федерации русской лапты России.

Отстал от спортивных новостей лапты.
Ответ Давид Ригерт лучший
В транспорте. В час пик.
Эти популисты... Просто нет слов. Я больше склоняюсь к тому, что скорее тройки НКВД возродят. Вот к этому прям широкими шагами идём...
Скорее у нас тройки НКВД возобновят, чем это.
Да, ещё псовые охоты возродить. Сколько новых рабочих мест для россиян появится.
Ответ Аркус
В качестве зверей?
Ответ Melnikov1968
😂😂
