Владимир Мединский: «Русская тройка должна стать настоящим национальным видом спорта. Желаю энтузиастам восстановить систему»

Мединский: русская тройка должна стать национальным видом спорта.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что русская тройка должна стать национальным видом спорта.

Тройка – вид конной упряжки, главной особенностью которого является разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику маневрировать экипажем.

На соревнованиях русских троек представлены два основных направления – фигурная езда и скоростные забеги.

«Русская тройка – один из национальных брендов. В отличие от балалайки, матрешки и медведя, тройка имеет большую связь с реальностью. Сугубо российское изобретение.

Огромную роль сыграли художники, авторы – начиная с Гоголя и его «Мертвых душ». Хотел бы пожелать энтузиастам быстрее восстановить систему, которая бы объединяла всех, кто темой интересуется. Это должен быть настоящий национальный вид спорта, потому что тройка лучше, чем крикет», – заявил Мединский в ходе конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» и председатель наблюдательного совета АНО «Содружество мастеров и любителей русской тройки» Дмитрий Киселев призвал создать спортивную федерацию русской тройки.

«Ключевым событием стало признание в январе русской тройки национальным видом спорта и включение в реестр. Тройке исполнилось 256 лет, дата формальная, это просто первое упоминание.

Понятно, что она была изобретена раньше. Это неотъемлемая часть нашей русской национальной традиции. Тройка изобретена была ямщиками в России, зарекомендовала себя самым быстрым видом конного транспорта. Благодаря ей было сформировано уникальное культурное пространство.

Это один из самых дорогих в содержании видов. Многое пущено на самотек, не имеет координации и существует благодаря разрозненным энтузиастам. Правильный путь – получение статуса, признание национальным видом спорта. Создание федерации важно, чтобы наладить устойчивое финансирование», – приводит слова Киселева РИА Новости.