«Тур де Франс». 14-й этап. Мэттьюс выиграл, Фрум вернул себе лидерство в общем зачете
Австралийский гонщик Майкл Мэттьюс выиграл 14-й этап многодневки «Тур де Франс».
«Тур де Франс»
14-й этап
Бланьяк – Родез, Франция
181,5 км
1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – 4.21,56
2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – то же время
3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) – 0,01
4. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors)
5. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe)
6. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida)
7. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
9. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...
11. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,05...
13. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
20. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,15...
23. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,22
24. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo)...
28. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 0,25...
30. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 59.52,09
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,19
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29
5. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,17
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,26
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,22
9. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 5,09
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,37
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