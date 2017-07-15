Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тур де Франс». 14-й этап. Мэттьюс выиграл, Фрум вернул себе лидерство в общем зачете

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Katusha-Alpecin Филипп Жильбер Эдвальд Буассон Хаген Дэниэл Мартин Ригоберто Уран Майкл Мэттьюс Грег Ван Авермат Микель Ланда Кристофер Фрум Найро Кинтана Фабио Ару Ромен Барде Луис Мейнтьес Саймон Йейтс Джей Маккарти Сонни Кольбрелли

    Австралийский гонщик Майкл Мэттьюс выиграл 14-й этап многодневки «Тур де Франс».

    «Тур де Франс»

    14-й этап

    Бланьяк – Родез, Франция

    181,5 км

    Профиль/Карта

    1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – 4.21,56
    2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – то же время
    3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) – 0,01
    4. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors)
    5. Джей Маккарти (Австралия, Bora-Hansgrohe)
    6. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida)
    7. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
    8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
    9. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)...
    11. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,05...
    13. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    20. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,15...
    23. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,22
    24. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo)...
    28. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 0,25...
    30. Фабио Ару (Италия, «Астана»)

    Общий зачет

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 59.52,09
    2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,19
    3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23
    4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29
    5. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,17
    6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,26
    7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02
    8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,22
    9. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 5,09
    10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,37

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться