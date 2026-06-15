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Пожилая женщина на скутере устроила завал на велогонке Saarland Trofeo в Германии
Пожилая женщина на скутере устроила завал на юниорской велогонке в Германии.

Пожилая женщина на скутере устроила завал на юниорской велогонке Saarland Trofeo в Германии.

Видео инцидента опубликовал голландский спортсмен Паул Врисман. Женщина выехала на дорогу в момент, когда пелотон проезжал мимо зрителей. Врезавшись в скутер, Врисман перевернулся в воздухе и упал. Он не смог финишировать.

В завал попали как минимум шестеро гонщиков, но никто из них, по предварительной информации, не получил серьезных травм.

«На вид очень неприятная авария, но похоже, что мне относительно повезло», – написал Врисман в соцсети.

Saarland Trofeo входит в календарь Международного союза велосипедистов (UCI). Победителем гонки стал норвежец Синдре Орхольм-Ленсет.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Telegraph
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