105-летний француз проехал на треке 22,5 км за час

105-летний француз Робер Маршан на велодроме в Сен-Кантен-ан-Ивелин проехал за час 22,547 км.

Это мировой рекорд для возрастной категории свыше 105 лет. Три года назад Маршан преодолел за час 26,927 км.

По словам француза, который работал пожарным, он мог проехать большую дистанцию, но пропустил табличку со временем.

«Я не увидел, что у меня осталось 10 минут. В противном случае поехал бы быстрее и показал лучший результат. Теперь я жду соперника», – сказал Маршан AP.