Мужская сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы, золото у Азербайджана

Мужская сборная России стала второй на командном чемпионате Европы по шахматам, который завершился сегодня в Греции.

По итогам девяти туров российская команда, как и сборная Азербайджана, набрала 14 очков, но по дополнительным показателям заняла второе место. Тройку призеров замкнула Украина.

Россию на турнире представляли Александр Грищук, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.