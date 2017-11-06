Мужская сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы, золото у Азербайджана
Мужская сборная России стала второй на командном чемпионате Европы по шахматам, который завершился сегодня в Греции.
По итогам девяти туров российская команда, как и сборная Азербайджана, набрала 14 очков, но по дополнительным показателям заняла второе место. Тройку призеров замкнула Украина.
Россию на турнире представляли Александр Грищук, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.
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