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    Мужская сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы, золото у Азербайджана

    Теги результаты Александр Грищук сборная России Никита Витюгов сборная Украины сборная Азербайджана командный чемпионат Европы Максим Матлаков Даниил Дубов

    Мужская сборная России стала второй на командном чемпионате Европы по шахматам, который завершился сегодня в Греции.

    По итогам девяти туров российская команда, как и сборная Азербайджана, набрала 14 очков, но по дополнительным показателям заняла второе место. Тройку призеров замкнула Украина.

    Россию на турнире представляли Александр Грищук, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.

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