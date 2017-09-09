Канадскому шахматисту засчитано поражение на Кубке мира: он пришел в шортах

Канадскому шахматисту Антону Ковалеву засчитали техническое поражение в третьем туре Кубка мира в Тбилиси из-за несоблюдения дресс-кода.

На партию третьего тура Ковалев пришел в шортах, после чего организаторы попросили его покинуть помещение и переодеться. Спустя 15 минут шахматист не вернулся в зал, его оппонент израильтянин Максим Родштейн автоматически одержал победу.

«Я сделал Ковалеву замечание, напомнил, что у нас есть дресс-код. Он сказал, что в предыдущих турах играл в таком же виде. Я ответил, что не знал об этом, и попросил надеть обычные брюки, и предупредил, что он может получить штраф от ФИДЕ. Ему это не понравилось, и он ушел.

Я подумал, что он пошел переодеться, но потом мы все поняли, что он просто разозлился и уже не вернется», – рассказал председатель апелляционной комиссии Кубка мира Зураб Азмайпаршавили.

ФОТО – Chess-News.ru