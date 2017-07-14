«Надо все переделывать». Аркадий Дворкович – о новой форме олимпийской сборной России
Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович раскритиковал новую форму олимпийской сборной России.
Напомним, что вчера в офисе Олимпийского комитета России (ОКР) презентовали первую «рабочую» форму сборной от нового экипировщика – компании ZA Sport.
Руководитель фирмы – дизайнер Анастасия Задорина, дочь бывшего начальника Службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина.
«Надо все переделывать», – написал Дворкович в ответ на материал Sports.ru о новой форме.
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