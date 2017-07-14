Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович раскритиковал новую форму олимпийской сборной России.

Напомним, что вчера в офисе Олимпийского комитета России (ОКР) презентовали первую «рабочую» форму сборной от нового экипировщика – компании ZA Sport.

Руководитель фирмы – дизайнер Анастасия Задорина, дочь бывшего начальника Службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина.

«Надо все переделывать», – написал Дворкович в ответ на материал Sports.ru о новой форме.

У сборной России новая форма. Серая