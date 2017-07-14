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    «Надо все переделывать». Аркадий Дворкович – о новой форме олимпийской сборной России

    Теги сборная России фото сборная России жен Аркадий Дворкович ZA Sport Анастасия Задорина

    Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович раскритиковал новую форму олимпийской сборной России.

    Напомним, что вчера в офисе Олимпийского комитета России (ОКР) презентовали первую «рабочую» форму сборной от нового экипировщика – компании ZA Sport.

    Руководитель фирмы – дизайнер Анастасия Задорина, дочь бывшего начальника Службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина.

    «Надо все переделывать», – написал Дворкович в ответ на материал Sports.ru о новой форме.

     

    У сборной России новая форма. Серая

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