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    IAAF получила от WADA около 200 имен подозреваемых в допинге российских легкоатлетов

    Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА WADA IAAF

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

    «IAAF были направлены имена около 200 россиян, предоставленных Независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

    Исходя из сведений и доказательств из доклада Макларена, а также иной информации, будут приниматься решения при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных», – говорится в пресс-релизе IAAF.

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