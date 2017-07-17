Синхронное плавание. Чемпионат мира. Мальцев и Каланча стали вторыми в соревнованиях микст-дуэтов
Российские синхронисты Александр Мальцев — Михаэла Каланча выиграли серебро в технической программе среди микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Первыми стали итальянцы – они опередили российский дуэт на три сотых былла, третье место заняли представители США.
Эта медаль стала третьей у представителей сборной России по синхронному плаванию — ранее Светлана Колесниченко завоевала золото в техническом соло и стала победительницей в технической программе среди дуэтов с Александрой Пацкевич.
Синхронное плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Микст-дуэты
Техническая программа
1. Манила Фламини – Джорджио Минисини (Италия) – 90,2979
2. Михаэла Каланча – Александр Мальцев (Россия) – 90,2639
3. Канако Спендлав – Билл Мэй (США) – 87,6682
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