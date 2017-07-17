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    Синхронное плавание. Чемпионат мира. Мальцев и Каланча стали вторыми в соревнованиях микст-дуэтов

    Теги синхронное плавание чемпионат мира сборная России (синхронное плавание) Михаэла Каланча Александр Мальцев

    Российские синхронисты Александр Мальцев — Михаэла Каланча выиграли серебро в технической программе среди микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

    Первыми стали итальянцы – они опередили российский дуэт на три сотых былла, третье место заняли представители США.

    Эта медаль стала третьей у представителей сборной России по синхронному плаванию — ранее Светлана Колесниченко завоевала золото в техническом соло и стала победительницей в технической программе среди дуэтов с Александрой Пацкевич.

    Синхронное плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Микст-дуэты

    Техническая программа

    1. Манила Фламини – Джорджио Минисини (Италия) – 90,2979
    2. Михаэла Каланча – Александр Мальцев (Россия) – 90,2639
    3. Канако Спендлав – Билл Мэй (США) – 87,6682

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