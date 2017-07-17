Российские синхронисты Александр Мальцев — Михаэла Каланча выиграли серебро в технической программе среди микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Первыми стали итальянцы – они опередили российский дуэт на три сотых былла, третье место заняли представители США.

Эта медаль стала третьей у представителей сборной России по синхронному плаванию — ранее Светлана Колесниченко завоевала золото в техническом соло и стала победительницей в технической программе среди дуэтов с Александрой Пацкевич.

Синхронное плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Микст-дуэты

Техническая программа

1. Манила Фламини – Джорджио Минисини (Италия) – 90,2979

2. Михаэла Каланча – Александр Мальцев (Россия) – 90,2639

3. Канако Спендлав – Билл Мэй (США) – 87,6682